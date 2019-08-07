Фигурант дела о массовых беспорядках находится в тяжелом состоянии из-за того, что следователь изъял у него инсулин

Фигурант дела о массовых беспорядках в Москве Дмитрий Васильев находится в тяжелом состоянии в реанимации из-за того, что следователь изъял у него инсулин. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат московской коллегии адвокатов «Консул» Татьяна Прилипко.

«У него диабет первого типа, он должен получать инсулин семь раз в сутки. Если в ОВД ему дали уколоться, то, когда мы приехали в следственный комитет, следователь отказался отдать ему глюкометры, заявив, что они изъяты и указаны в протоколе. Я вызывала туда скорую и врач сказал следователю, что это жизненно необходимые лекарства, и его нельзя без них оставлять. Тем не менее, следователь отправил его в ИВС, изъяв у него препараты и глюкометр. Видимо, ему стало там плохо, сахар достиг критических цифр, и из ИВС его привезли в реанимацию», — рассказала она.

Адвокат добавила, что сейчас ее не пускают к подзащитному.

«Следственные действия с ним запрещены врачом, который выходил в предбанник. Следователь заявила, чтобы меня туда не пускали, а сама прошла. Что она там делает, я не знаю. Меня не пускает охранник», — заключила она.

По данным ОВД-Инфо 7 августа, Д.Васильева оштрафовали на 20 тысяч рублей по статье о нарушении порядка проведения акции (ст. 20.2 ч. 5 КоАП) за участие в протестной акции 27 июля. 9 августа Д.Васильев стал тринадцатым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля и был доставлен в Следственный комитет для допроса.