В Петербурге более пятидесяти человек задержали во время проведения одиночных пикетов на Невском проспекте

Также неизвестный распылил в сторону активистов газ из перцового балончика.

Полиция начала задержания сразу же, как только один из участников сменяемого пикета развернул свой плакат. Павла Чупрунова повалили на землю и отнесли в автозак. После этого силовики стали уводить с Невского проспекта всех, кто пытался встать в пикет. Впрочем, задержания продолжились, даже когда плакаты убрали: люди, которых, по оценкам журналистов, собралось около двухсот человек, выкрикивали лозунг «Допускай». На данный момент, по информации ОВД-инфо, в отделения полиции отправилось 55 человек. Пока непонятно, составят ли на них протоколы.

Кроме того, главу штаба Навального в Петербурге, Александра Шуршева, задержали на выходе из дома. По словам правоохранителей, он якобы распространял в социальных сетях призывы выйти на незаконный митинг.

В то же время акция на Невском проспекте не обошлась и без провокаций: неизвестный распылил газ из перцового балончика в лицо одному из активистов. Нападавшего также увели в автозак, при этом он обмотал лицо шарфом, чтобы его не смогли опознать.



Во время акции сотрудники полиции зачем-то перекрывали часть Невского проспекта. Сейчас движение по нему восстановлено.