Протестный митинг в Москве стал самым массовым за последние годы
Согласованная акция на проспекте Сахарова прошла мирно и собрала почти 50 тысяч человек. Это сообщили в движении «Белый счетчик». Полиция утверждает, что были 20 тысяч. На последнюю согласованную акцию с требованием честных выборов 20 июля, которая также была на проспекте Сахарова, пришли 22 тысячи.
На этот раз протесты поддержали известные журналисты, музыканты и популярные видеоблогеры, у которых миллионы подписчиков в соцсетях. Так, на акцию пришли журналист Юрий Дудь и стендапер Данила Поперечный.
Открыл митинг журналист Леонид Парфенов, который заявил, что люди устали от постоянной лжи.
Писательница Людмила Улицкая со сцены обратилась к властям в стихотворной форме.
Выступили также родственники задержанных. Среди них была жена незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова Валерия.
Были и оппозиционные политики. Представитель «Яблока» Сергей Митрохин, которого также не пустили на выборы в Мосгордуму, заявил, что нужно улучшать качество протестов.
Выступили и популярные среди молодежи музыканты, несмотря на то, что в мэрии Москвы это запретили. На сцену митинга поднялись группы IC3РЕАК, «Кровосток» и рэпер Faсе. Иван Дремин заявил, что пришел на акцию ради свободы своего народа.
В целом акция прошла спокойно. Митинг показал, что всё больше людей интересуются столичными выборами и проблемами вокруг них, сказал в эфире «Эха Москвы» одна из организаторов, Елена Русакова.
В конце митинга со сцены прозвучал призыв прогуляться к администрации президента. Это сделал Борис Золотаревский из штаба Ивана Жданова, которого вскоре задержали. Часть людей действительно пошла к администрации главы государства на Старую площадь.