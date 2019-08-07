«Медиазона»: Больше десяти человек арестовано за события, которых не было

. Уже больше десяти человек арестовано за события, «которых не было». Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов «В последнее время было заведено несколько уголовных дел по массовым беспорядком, по насилию в отношении представителей власти, и уже больше 10 человек арестовано и находятся в СИЗО за события, которых не было. Потому что массовых беспорядков по Москве в прошлые и позапрошлые выходные не было. Лично для меня главное требование – это свобода политическим заключенным, свобода людям, задержанным по сфабрикованному делу о массовых беспорядках», — сказал он.

С.Смирнов добавил, что действия следственных органов ужесточились по сравнению с протестами 2012-2013 года.

«Техника давно, уже на Болотном деле, обкатана. В этот раз удивляет не сама техника, а то за что людей сажают — совсем ни за что. Такого, чтобы сажали человека за то, что он показывает в какую-то сторону или за бумажный стаканчик раньше не было», — заключил он.

По данным «Белого счетчика» на 15.30, на проспект Сахарова пришли 47 тысяч человек для участия в согласованном митинге «За свободу и справедливость в Москве».