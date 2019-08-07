9 человек, заблокированных в студии Навальный LIVE из-за обыска, собираются доставить в следственный комитет на допрос

Девятерых человек, заблокированных в студии Навальный LIVE из-за обыска, собираются доставить в следственный комитет для допроса. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов.

«В студии проходит обыск с изъятием всей техники в рамках уголовного дела о массовых беспорядках. Там сейчас находится девять человек, по-прежнему проблема с допуском адвокатов. Как сообщили представители силовых структур, все, кто там находится, сегодня будут доставлены в следственный комитет для допроса в качестве свидетелей», — сказал он.

Ранее стало известно о проведении обыска студии Навальный LIVE и в центре сбора подписей. Из-за обыска там были заблокированы юрист ФБК и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь, а также журналист «Настоящего времени» Тимур Олевский. Л.Соболь ранее сообщила «Эху Москвы», что ее, вероятно, собираются задержать.