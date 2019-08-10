Суд в Киргизии отправил в СИЗО бывшего главу администрации президента

Фарид Ниязов обвиняется в захвате заложников и массовых беспорядках, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. В заложники были захвачены шесть бойцов спецназа во время штурма дома бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Один спецназовец был убит. Сам Атамбаев отстреливался из наградного пистолета. Его задержали только со второй попытки, когда в операции участвовали не несколько десятков силовиков, а тысячи. Бывшего президента в Киргизии обвиняют в коррупции.