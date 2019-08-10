Следователи не пускают адвокатов в студию Навальный LIVE, где проходит обыск

Силовики планируют изъять всю технику и затем отвезти задержанных на допрос в СК. В студии находится 9 человек, — сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Из студии Навальный LIVE шла трансляция митинга на проспекте Сахарова.

Еще один обыск – также по делу о массовых беспорядках – несколько часов назад был начат в центре сбора подписей. Внутри заблокированы незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь и журналисты ряда изданий. Последних только что выпустили.