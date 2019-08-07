«Белый счетчик»: Митинг за свободу и справедливость в Москве собрал почти 50 тысяч человек

Митинг за свободу и справедливость в Москве собрал почти 50 тысяч человек. Эти данные сообщили в движении «Белый счетчик». В полиции утверждают, что были 20 тысяч.

Согласованная акция завершилась на проспекте Сахарова. В конце митинга прозвучали призывы продолжить ее прогулкой по Москве. Участник акции был за это задержан – это Борис Золотаревский из штаба Ивана Жданова. Со сцены выступили журналист Леонид Парфенов, политики и родственники задержанных, а также популярные среди молодежи музыканты – несмотря на запрет мэрии. Это рэперы Face и группы IC3РЕАК и «Кровосток». Среди участников акции были один из самых популярных видеоблогеров журналист Юрий Дудь и известный стэндапер Данила Поперечный.

Акция прошла без инцидентов.

Как сообщает корреспондент «Эха Москвы», люди мирно расходятся с митинга и скандируют «Допускай!»