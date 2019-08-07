Срочно доставлен в реанимацию подозреваемый по делу о массовых беспорядках Дмитрий Васильев

Его доставили из изолятора временного содержания, сообщил «Эху Москвы» ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Как сообщила Эху Москвы" правозащитник и журналист МБХ Медиа Зоя Светова, к Дмитрию Васильеву не пустили адвоката, но к нему прошел следователь. Ранее правозащитники сообщили, что Васильева допрашивали ночью, и у него силовики отобрали инсулин, который ему жизненно необходим как диабетику.