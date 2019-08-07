Силовики проводят обыски в студии Навальный LIVE и в центре сбора подписей

Они связаны с уголовным делом о массовых беспорядках, сообщили в правозащитном проекте «Апология протеста». Как написал в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, внутри студии девять человек, адвокатов к ним не пускают. Планируют изъять всю технику и отвезти на допрос в Следственный комитет.

В центре сбора подписей из-за обыска были заблокированы юрист ФБК и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь, а также журналист «Настоящего времени» Тимур Олевский. Соболь сказала «Эху Москвы», что ее, вероятно, собираются задержать.

Связи с Любовью Соболь и заблокированными в центре сбора подписей журналистами пока нет.