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17:00, 10 августа 2019

«Белый счетчик»: Согласованный митинг на проспекте Сахарова собрал около 50 тысяч человек

Согласованный митинг на проспекте Сахарова собрал около 50 тысяч человек. Об этом сообщают в движении «Белый счетчик». В полиции говорили о 20 тысячах участников.

Среди выступавших была писательница Людмила Улицкая. Вместо обычной речи она обратилась к властям в стихотворной форме.

Помимо Людмилы Улицкой, на митинге выступили рэпер Face, муниципальный депутат Илья Азар, журналист Леонид Парфенов, стендапер Данила Поперечный и другие.



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