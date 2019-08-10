«Белый счетчик»: Согласованный митинг на проспекте Сахарова собрал около 50 тысяч человек

Согласованный митинг на проспекте Сахарова собрал около 50 тысяч человек. Об этом сообщают в движении «Белый счетчик». В полиции говорили о 20 тысячах участников.

Среди выступавших была писательница Людмила Улицкая. Вместо обычной речи она обратилась к властям в стихотворной форме.

Помимо Людмилы Улицкой, на митинге выступили рэпер Face, муниципальный депутат Илья Азар, журналист Леонид Парфенов, стендапер Данила Поперечный и другие.