Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел во время испытания ракеты на морской платформе

Как сообщили в Росатоме, у нее были радиоизотопные источники питания. Погибли пять сотрудников корпорации. В Росатоме сказали о причинах: имело место стечение факторов, что нередко происходит при испытании новых технологий, передает РИА. Что это была за ракета, не уточняется. Власти Архангельской области заявили о том, что радиационный фон в норме.

Между тем, район Двинского залива, рядом с которым в четверг произошел взрыв, закрыт для свободного плавания на месяц. Местные СМИ сообщали, что жители Северодвинска скупили йод.