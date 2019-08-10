Рэпер Face выступил на согласованном митинге в Москве, несмотря на запрет мэрии

Иван Дрёмин со сцены заявил, что пришел на митинг ради свободы своего народа.

Сейчас на сцене выступает группа IC3РЕАК.

Ранее организаторы согласованной акции сообщили, что в мэрии запретили выступление на этом митинге популярных среди молодежи артистов. До этого на сцене был журналист Леонид Парфёнов. На акцию также пришли рэпер Oxxxymiron, журналист Юрий Дудь и ряд популярных видеоблогеров – суммарно у них больше 20 миллионов подписчиков. Как только стали выступать музыканты, к шатрам рядом со сценой подошли две шеренги силовиков. Как сообщает наш корреспондент, они без жетонов и других опознавательных знаков.