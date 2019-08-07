Недопущенный кандидат на выборы в МГД: Нас завели в ситуацию, когда мы должны оправдываться, что ходим по городу

Москвичей завели в ситуацию, когда они вынуждены оправдываться, что ходят по городу. такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» недопущенный кандидат на выборы в Мосгордуму Александр Соловьев.

«У меня есть опасения, что после митинга начнутся задержания, особенно после действий силовиков, когда люди ничего не громили, просто шли по своему городу. Мы обсуждаем всерьез ситуацию, когда людей за то что они идут, бьют. Нас завели в ситуацию, когда мы еще оправдываемся за то, что ходим по городу, стоим на бордюре. Конечно, они могут это начать. Надеюсь, что не начнут, хотя силовиков здесь, на проспекте Сахарова, очень много», — сказал он.

А.Соловьев добавил, что намерен окончательного решения по его допуску в на выборы в Мосгордуму пока нет.

«У меня до сих пор идут рабочие группы в ЦИКе, очередная состоится в этот понедельник, а окончательное решение будет известно во вторник. Потом пойдем в суд, хотя на суд ноль шансов, они не рассматривают по существу, они говорят любимую фразу: «У нас оснований не доверять показаниям сотрудников комиссии», — сказал он.

По данным «Белого счетчика» на 15.00, на проспект Сахарова пришли 40 тысяч человек для участия в согласованном митинге «За свободу и справедливость в Москве».