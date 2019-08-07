Полиция начала оцеплять проспект Сахарова, где в эти минуты должен закончиться митинг против политических репрессий

Организаторы согласовали его до 16 часов. Буквально сейчас убирают рамки, появляются сотрудники Росгвардии, — передаёт корреспондент «Эха Москвы».

На сегодняшнюю акцию пришли многие известные люди, в том числе рэпер Face и писательница Людмила Улицкая.

Люди устали от постоянной лжи при проведении выборов, сказал со сцены журналист Леонид Парфенов. Парфенов добавил, что если люди будут говорить об этой лжи, то это станет «началом конца всероссийского политического вранья».

На акцию не смогла прийти одна из немногих незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, не находящаяся под арестом Любовь Соболь: полиция удерживает ее в центре сбора подписей. Оттуда также не выпускают нескольких журналистов, в том числе, корреспондента «Настоящего времени» Тимура Олевского и журналиста «Дождя» Алексея Коростелева.

По последним данным, которые приводит волонтерское движение «Белый счетчик», на акцию пришли 40 тысяч участников.