Лидер КНДР пообещал прекратить ракетные испытания, когда завершатся совместные учения США и Южной Кореи

Об этом в Твиттере написал американский президент Дональд Трамп. Он добавил, что глава Северной Кореи принес «небольшие извинения» за пуски. Ранее глава Белого дома говорил, что Ким Чен Ын в письме уведомил о желании начать переговоры – как только завершатся совместные военные маневры Вашингтона и Сеула. Этой ночью южнокорейские военные зафиксировали уже 5-е по счету ракетные испытания за последние две недели.