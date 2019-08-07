Участники акции в центре Москвы снова жалуются на перебои со связью. С такими же проблемами они столкнулись на митинге «За свободные выборы» в прошлую субботу. По данным столичной полиции, к этой минуте на проспект Сахарова пришли уже 15 тысяч человек, однако они якобы начинают расходиться. Корреспондент «Эха Москвы» утверждает, что митингующие до сих пор продолжают прибывать.

По подсчетам волонтерской организации «Белый счетчик», количество участников на 15:00 превышает 40 тысяч человек. На акцию пришли многие известные люди, в том числе, журналисты Леонид Парфенов и Юрий Дудь, рэпер Oxxxymiron и писательница Людмила Улицкая. Любовь Соболь – одна из немногих незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, не находящаяся под арестом, посетить акцию не смогла – ее задержала полиция.

Среди тех, кто уже выступил на сцене, была и жена политика Дмитрия Гудкова, Валерия. Она сказала, что ее муж, находящийся под арестом, был бы счастлив, увидев, что на митинг пришло так много людей.

Гудкова снова отметила, что ее муж сидит по несправедливому обвинению.

Люди продолжают прибывать на проспект Сахарова спустя час после начала митинга против политических репрессий. Об этом сообщил в прямом эфире корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

«Люди продолжают идти на митинг, хотя он длится уже около часа. На входе установлено более 50 рамок, сотрудники Росгвардии тщательно досматривают на входе сумки и рюкзаки желающих попасть на митинг. Очередь стоит до Каланчевской улицы, это около 150 метров», — сказал он.

По данным «Белого счетчика» на 14.00, на проспекте Сахарова собралось 7 тысяч участников митинга «За свободу и справедливость в Москве».