В Петербурге задержали как минимум шесть участников одиночных пикетов в поддержку московского митинга

Активисты оказались в отделениях полиции.



Задерживать пикетирующих на Невском проспекте стали буквально через несколько минут после начала акции. Сперва сотрудники полиции повалили на землю активиста молодежного движения «Весна» Павла Чупрунова. Следующим задержанным стал Евгений Мусин – участник движения «Бессрочный протест». Силовики по той же схеме уводили в автозак каждого, кто вставал с плакатом: всего с Невского проспекта, по разным данным, увели от шести до десяти человек. При этом лидера петербургского штаба Навального Александра Шуршева задержали прямо у его дома, сославшись на то, что он якобы призывал в соцсетях к участию в несогласованном митинге. Всего, по оценкам журналистов, на Невский проспект, чтобы участвовать в одиночном сменяемом пикете, вышло несколько сотен человек. Они скандировали лозунг «Допускай».

Организаторы позиционируют пикет как акцию солидарности с независимыми кандидатами, которых не допустили до выборов в Мосгордуму.



На данный момент акция продолжается, число задержанных может увеличиться.