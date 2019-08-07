В центре столицы продолжается митинг против политических репрессий

По данным волонтерской организации «Белый счетчик», еще в начале акции на огороженную территорию смогли пройти свыше семи тысяч участников. Похожие данные приводит столичная полиция.

Похожие акции в знак солидарности с москвичами провели жители ряда других российских городов.

По подсчетам сайта «ОВД-Инфо», всего на разных акциях уже задержаны 11 человек.

Российские музыканты и стэндаперы прибыли на проспект Сахарова, чтобы выступить на митинге против политических репрессий. Об этом сообщил в прямом эфире корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

Группа «Кровосток», Оксимирон, рэпер FACE, комик Данила Поперечный приехали на проспект Сахарова и собираются выступить на согласованном митинге против политических репрессий. Ожидается также приезд и выступление группы IC3PEAK.

На сцене уже побывали кандидат, не допущенный к выборам в Мосгордуму, Александр Соловьев, а также муниципальный депутат Илья Азар.

По данным «Белого счетчика» на 14.00, на проспекте Сахарова собралось 7 тысяч участников митинга «За свободу и справедливость в Москве».