Роскосмос запатентовал спутник, который сможет саморазложиться после использования

Соответствующая заявка опубликована в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Авторы патента предлагают покрывать разлагаемый материал космических аппаратов специальной защитной пленкой с последующим ее удалением или проводить самонагрев спутника до его расплавления.

Проблема космического мусора давно беспокоит ученых. По прогнозам Роскосмоса, если ею не заниматься, то через пару веков развитие космической деятельности может прекратиться, так как вся околоземная орбита будет усыпана обломками техники.