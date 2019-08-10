МВФ не увидел значительных отклонений курса китайской валюты

В Международном валютном фонде отметили, что более гибкий обменный курс позволит Пекину справиться с внешним давлением. Об этом Рейтер рассказал глава миссии МВФ в Китае Джеймс Даниэл.

В начале недели Минфин США признал КНР страной, манипулирующей валютой. Это случилось после того, как Народный банк Китая впервые за долгое время установил средний обменный курс юаня за доллар на минимальной за все десятилетие отметке. Соответствующее решение было принято на фоне кризиса в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином.