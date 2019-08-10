Тайфун «Лекима» на востоке Китая унес жизни 18-ти человек

Еще 16 числятся пропавшими без вести.

Из-за стихии, которая обрушилась на побережье этой ночью, были эвакуированы более миллиона жителей. Агентство Синьхуа сообщает, что в регионе прервано паромное сообщение, отменено несколько сотен авиарейсов, а также закрыты многие участки железнодорожных линий.

Приближение тропического циклона почувствовали и жители Шанхая. Стихия нарушила работу местных аэропортов. В числе прочих был отменен рейс Аэрофлота из Москвы в Шанхай и обратно.