Сотрудники полиции собираются увезти юриста ФБК Соболь из Центра сбора подписей для составления протокола

Сотрудники полиции собираются увезти юриста ФБК и незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь из Центра сбора подписей для составления протокола об административном нарушении. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я сейчас нахожусь в Центре сбора подписей, сюда пришли следователи и собираются проводить обыск, здесь находятся журналисты, а также прибыли сотрудники полиции, которые хотят меня увести для составления протокола об административном нарушении. Возможно меня продержат до вечера, возможно, как это было 3 августа, меня повезут по следственным действиям, и я уже не выйду и попаду в СИЗО», — сказал она Л.Соболь добавила, что призывает горожан выйти сегодня на согласованный митинг на проспект Сахарова, «отстоять наши права против этого безумия, беспредела и выступить за допуск независимых кандидатов».

Силовики пришли в одну из студий Навальный Live, откуда ведется трансляция митинга на проспекте Сахарова, сотрудников задержали, у них изъяли технику.