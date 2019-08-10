Жителя США обвинили в угрозе теракта после того, как он пришел в супермаркет с винтовкой

Обвиняемый Дмитрий Андрейченко утверждает, что лишь хотел проверить, как соблюдается его право на ношение оружия.

20-летний молодой человек, живущий в городе Спрингфилд в штате Миссури, накануне пришел в местный супермаркет Walmart в бронежилете, с винтовкой и патронами. Происходящее он снимал на мобильный телефон. В ответ на требование охранника Андрейченко сразу же убрал оружие и сдался, сообщает The New York Times.

Прибывшим полицейским он рассказал, что хотел провести социальный эксперимент, проверив, как действует Вторая поправка к Конституции США.

Несмотря на то, что в штате Миссури можно носить оружие в общественных местах, молодому человеку были предъявлены обвинения в угрозе теракта, ему грозит до четырех лет лишения свободы. Прокуроры утверждают, что действия Андрейченко были преступными, беспечными и напугали людей. Он предупредил об эксперименте свою жену и сестру, которые пытались его отговорить, но тот не послушался.

Гражданство Андрейченко и его национальность в сообщениях СМИ не уточняются.