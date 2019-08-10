На проспекте академика Сахарова стартует митинг против политических репрессий

Организаторы согласовали в мэрии акцию на сто тысяч человек.

Между тем, незарегистрированная на выборы в Мосгордуму кандидат Любовь Соболь пожаловалась, что не может приехать на митинг, так как полиция заблокировала центр сбора подписей, откуда юрист ФБК собиралась отправиться на акцию.

Трансляция, которую она вела в «Перископе», прекратилась в момент, когда полиция ломала дверь.

По данным «Медузы», задержания начались в Петербурге, где акция проходит в виде серии пикетов. Пока в отделы полиции попали двое.