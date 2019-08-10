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13:31, 10 августа 2019

Акция «За честные выборы» пройдет в Петербурге в виде одиночных пикетов

Её участники выразят солидарность с московскими оппозиционерами, которые выйдут в столице с требованием допустить до выборов независимых кандидатов.

Петербургский штаб Алексея Навального проведет акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Это будет серия одиночных пикетов. Начнется мероприятие в два часа дня у станции метро Гостиный двор. Организаторы отмечают, что подобный формат не требует согласования с городскими властями. Помимо прочего оппозиционеры намерены потребовать освобождения политзаключенных и отставки чиновников, которые могут быть причастны к недопуску независимых политиков. Еще одним требованием станет отставка мэра Москвы Сергея Собянина.

По данным организаторов, участие в акции примут около ста человек.



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