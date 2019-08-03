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Эксклюзив Эха 13:09, 10 августа 2019

В начале недели Минфин США признал КНР страной, манипулирующей валютой

Это случилось после того, как Народный банк Китая впервые за долгое время установил средний обменный курс юаня за доллар на минимальной за все десятилетие отметке. Соответствующее решение было принято на фоне кризиса в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином.

Китайские власти не манипулируют курсом юаня, заявил Международный валютный фонд. США на этой неделе признали азиатскую страну валютным манипулятором и впервые за четверть века внесли Китай в соответствующий список.

«Все же проблема с ослаблением валюты существует, хотя МВФ не захотел ее признавать», — сказал «Эху Москвы» научный руководитель проекта Неокономика Олег Григорьев.

Юань продолжает дешеветь с 31 июля.



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