ВЦИОМ будет публиковать рейтинг «спонтанного доверия» Владимиру Путину в четыре раза реже

Социологи решили перейти от еженедельных опросов к ежемесячным – рассказали РБК в пресс-службе центра изучения общественного мнения. С чем это связано не поясняется.

Открытый вопрос в отличие от закрытого предполагает, что респонденты выбирают ответ без подсказок – этот рейтинг и называют рейтингом «открытого доверия». На новую методику ВЦИОМ перешел в мае. Граждан начали спрашивать, доверяют ли они конкретному политику.