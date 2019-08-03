Петербургский фотожурналист сообщил о нападении

По словам Георгия Маркова, неизвестный ударил его и распылил перцовый баллончик.

Инцидент произошёл ночью в районе метро «Технологический институт» – это центр Петербурга. Сам Георгий Марков рассказал «Эху Москвы», что он возвращался домой из кинотеатра. За ним долгое время шёл мужчина. Перед дверью парадной он напал на журналиста. По словам Маркова, неизвестный распылил перцовый баллончик, однако промахнулся. После этого он нанёс два удара: в затылок и в грудь. Фотокорреспондент отмечает, что нападавший скрылся со словами «Мы вас всех найдём. Снимай, пока можешь». Сейчас журналист чувствует себя нормально, в полицию по факту нападения обращаться не собирается. Марков часто делает фотографии с митингов и различных протестных акций. На одной из последних, которая проходила у больницы, где находился политик Алексей Навальный, Маркова задержали, разбив ему камеру.



Несколько месяцев назад Георгий Марков уже подавал жалобу на избиение в Следственный комитет. Журналист утверждает, что травмы ему нанесли сотрудники полиции во время первомайского шествия, где он работал в качестве фотокорреспондента.