В Москве завершается подготовка к митингу против политических репрессий
Уже через час он должен начаться на проспекте академика Сахарова. Мэрия согласовала заявку на 100 тысяч человек.
Между тем, организаторы акции опубликовали проект резолюции митинга. Они требуют прекратить уголовные и административные дела, возбужденные после недавно прошедших в Москве протестов, зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, привлечь к ответственности силовиков, причастных к избиениям людей, а также отставки председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова и мэра Москвы Сергея Собянина.
Акции солидарности с Москвой и за свободные выборы проходят сегодня в городах Сибири. Как пишет сайт «Тайга-инфо», митинги начались в Иркутске, Новосибирске, Омске, Кемерове, Томске и других городах. В Красноярске, где власти не согласовали акцию, жители вышли с серией одиночных пикетов.