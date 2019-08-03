Росатом признал, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел на реактивной установке с источником радиации

В результате погибли пятеро сотрудников госкорпорации и двое военных.

«Росатом» выразил соболезнования родным и близким погибших сотрудников и пообещал оказать их семьям поддержку. В сообщении госкорпорации, которое цитирует РИА Новости, говорится, что взрыв произошел на полигоне «при испытании жидкостной реактивной двигательной установки». Далее уточняется, что в момент инцидента проводились работы, связанные с «инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания». Фактически это означает, что взрыв случился на объекте, который мог быть источником радиации. Ранее такая информация официально не подтверждалась.

Жертвами аварии стали пятеро сотрудников «Росатома», еще трое получили травмы и ожоги разной степени тяжести. Минобороны ранее сообщило о гибели двух своих представителей. Еще трое военнослужащих получили ранения. Где и при каких обстоятельствах произошла трагедия, не говорится.

На сайте администрации Северодвинска было размещено сообщение о кратковременном повышении радиационного фона после взрыва, но затем его удалили. Между тем, по данным проекта Baza, в Москву из Северодвинска доставили шестерых человек с диагнозом «радиационное облучение». По мнению некоторых экспертов, инцидент произошел в Белом море при испытании крылатой ракеты «Буревестник», оснащенной ядерной установкой.

Минобороны закрыло для судоходства район Белого моря, где предположительно случился инцидент.

Журналистам не удается проникнуть на объект, вся информация об испытаниях и гибели специалистов засекречена, рассказал «Эху Москвы» главный редактор информационного агентства «Эхо Севера» Илья Азовский.

Радиационный фон в Архангельской области не превышает норму. Это следует из информации на портале Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки.

Гринпис России обратился в Роспотребнадзор и Росгидромет с просьбой установить причину повышения радиационного фона в районе Неноксы Архангельской области, где при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв на полигоне, сообщил «Эху Москвы» руководитель проектов энергетического отдела Гринпис России Рашид Алимов.

Гринпис России запрашивает власти о причинах скачка радиационного фона под Северодвинском. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель проектов энергетического отдела Гринпис России Рашид Алимов.

«На сегодняшний день до конца непонятно, что же произошло в Архангельской области. Российское отделение Гринпис направило запрос в Роспотребнадзор, в Росгидромет, который ответственен за радиационный мониторинг в стране, также мы находимся на связи с норвежским директоратом по радиационной защите», — сказал он.

Р.Алимов отметил, что необходимо установить изотопный состав выброса из-за взрыва на военном полигоне, чтобы понять уровень безопасности жителей близлежащих населенных пунктов.

Взрыв на военном полигоне в районе Неноксы Архангельской области произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. На сайте администрации городского округа на некоторое время появлялось сообщение о повышении радиационного фона. Позже его удалили. По данным «Росатома», в результате трагедии пять сотрудников госкорпорации погибли, трое пострадали.

Сегодня «Росатом» сообщил, что в результате трагедии пять сотрудников корпорации погибли, трое пострадали.