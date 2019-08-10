В ООН призвали оценить влияние американских санкций на жителей Венесуэлы

Спецдокладчик Идрис Джазаири призвал Генассамблею провести международное расследование, чтобы выяснить, не нарушают ли ограничительные меры США Женевскую конвенцию. В документе есть пункт, запрещающий применять «коллективное наказание» против гражданского населения.

Очередные санкции были анонсированы в начале этой недели. Президент США Дональд Трамп подписал указ, блокирующий собственность властей Венесуэлы в Соединенных Штатах.