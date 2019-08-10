Власти США разморозили деньги для оказания помощи другим странам

Ранее фонды были заблокированы из-за проверки, которую проводил Госдепартамент. Об этом пишет газета Рolitiсо. Сами средства нужно израсходовать до конца сентября, когда в Соединенных Штатах заканчивается финансовый год.

Деньги могут быть использованы для оказания помощи в десяти сферах: в частности, их могут выделить на международные операции по поддержанию мира, контролю над оборотом наркотиков, а также на инициативы в области здравоохранения. Объем фондов оценивается в 4 миллиарда долларов.