ЦБ рекомендовал банкам делиться новыми сведениями о получателях денежных переводов

По мнению регулятора, это поможет бороться с мошенниками – выявлять их и блокировать операции по перечислению средств.

По данным РБК, проблемы возникают в том случае, если в переводе участвуют три банка. Как правило, это случается, если карта одной организации вставлена в банкомат другой, а само перечисление осуществляется клиенту третьего банка. Из-за этого отправитель не может приостановить операцию, признанную подозрительной. Избежать этого можно, если банки будут сообщать друг другу номера счетов или мобильные номера получателей денег.