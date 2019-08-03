Согласованная протестная акция пройдет сегодня на проспекте академика Сахарова

Большая часть протестующих в Москве — молодое поколение. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал политолог Михаил Виноградов. Это можно назвать ошибкой властей, которые не смогла их ничем заинтересовать, — отметил эксперт.

«Повестка по сути оказалась совершенно протестная. Не было готовности к тому, что людей начинает периодически политика интересовать… Я думаю, что произошла такая забавная штука, связанная с таким, казалось бы избитым и провластным словом как «патриотизм». Потому что… Мы все считаем, что патриотизм – это такой способ, чтобы власть любили люди бесплатно.

В то же время молодое поколение росло в немножко других реалиях. Люди росли с довольно высокой симпатией к собственной стране, с высокими ожиданиями от собственной страны как полноценной, без скидок на тот зазор, который сегодня существует, исторически существует в России между тем, что говорится, что происходит, в том числе во власти, в том числе на выборах»

Также Виноградов отметил, что молодое поколение более требовательное, чем предыдущие.