ВЦИОМ решил реже публиковать открытый рейтинг доверия россиян президенту Владимиру Путину

Это будут делать не каждую неделю как сейчас, а раз в месяц.

Рейтинги доверия Путина уже давно не являются социологическими данными, а являются институтом власти, считает политолог Глеб Павловский.

Рейтинги доверия президенту Путину уже давно не являются социологическими данными. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Глеб Павловский.

«Рейтинги доверия Путину уже очень давно не являются социологическими данными, а являются просто институтом власти. Цифра эта является показателем власти, поэтому ее приходится держать на определенном уровне, а если не удается, то ее прячут», — сказал он.

Политолог добавил, что манипуляции открытыми рейтингами российских политиков происходят не впервые.

«То же самое делали во время тандема Медведев-Путин, когда социологам было запрещено публиковать еженедельные соотносительные рейтинги поддержки Медведева и Путина. И тоже там был момент, когда рейтинг Путина падал, а рейтинг Медведева рос, и об этом никто не знал. Они за эту цифру держатся, и, если она упадет еще сильнее, либо ее будут фальсифицировать, либо предпримут какую-то эскалацию. Они считают, что эскалации могут поднимать рейтинг. Я сейчас в этом не уверен», — сказал он.

Ранее стало известно о решении ВЦИОМ реже публиковать открытый рейтинг доверия россиян президенту Владимиру Путину.

В пресс-службе социологического центра не пояснили причины решения. Там лишь отметили, что рейтинг «спонтанного доверия», начиная с августа, будут публиковать раз в месяц, а не каждую неделю, как сейчас.

Он напомнил, что во время тандема Медведев-Путин социологам тоже было запрещено публиковать рейтинги поддержки этих политиков, потому что был момент, когда рейтинг Путина падал, а Медведева рос.