Радиационный фон в Архангельской области, по данным властей, остается в норме
Ранее в районе Северодвинская произошел взрыв реактивной установки. На сайте администрации городского округа на некоторое время появлялось сообщение о повышении радиационного фона. Позже его удалили.
Как пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе губернатора, с тех пор данных о скачках больше не было.
Как стало известно накануне, пятеро сотрудников «Росатома» погибли при взрыве, еще трое получили ранения – сообщает ТАСС. РБК со ссылкой на данные самой госкорпорации пишет, что инцидент произошел при испытании нового двигателя. В момент возгорания специалисты находись рядом с установкой и проверяли работу систем.