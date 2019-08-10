Радиационный фон в Архангельской области, по данным властей, остается в норме

Ранее в районе Северодвинская произошел взрыв реактивной установки. На сайте администрации городского округа на некоторое время появлялось сообщение о повышении радиационного фона. Позже его удалили.

Как пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе губернатора, с тех пор данных о скачках больше не было.

Как стало известно накануне, пятеро сотрудников «Росатома» погибли при взрыве, еще трое получили ранения – сообщает ТАСС. РБК со ссылкой на данные самой госкорпорации пишет, что инцидент произошел при испытании нового двигателя. В момент возгорания специалисты находись рядом с установкой и проверяли работу систем.