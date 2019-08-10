Китайские власти не манипулируют курсом юаня, заявил Международный валютный фонд

Так в МВФ ответили на претензии США. За океаном недавно признали Китай в искусственном занижении курса своей валюты и попытке ослабить доллар.

Курс юаня в прошлом году в целом соответствовал среднесрочным основным показателям и желаемой политике. В Международном валютном фонде не заметили значительного повышения или понижения курса, сказал глава миссии МВФ в Китае Джеймс Дэниел. США на этой неделе признали азиатскую страну валютным манипулятором и впервые за четверть века внесли Китай в соответствующий список. В Минфине сказали, что будут сотрудничать с МВФ для устранения цитата «несправедливого преимущества», полученного Пекином за счёт резкого снижения курса юаня к доллару. Центробанк Китая в начале недели опустил курс валюты к американской почти до исторического минимума – семи юаней за доллар. Впервые за 11 лет. Минфин США потребовал от Пекина повысить прозрачность курса валюты и операций и целей управления резервами. Китайские власти утверждают, что не собираются делать курс юаня инструментом реагирования на торговый конфликт между странами, который тянется больше года. А резкие колебания курса валюты как утверждают в Пекине вызваны внешними факторами неопределённости.

В условиях торговой войны и слабой экономики Китаю будет сложно поддерживать нынешний валютный курс, и скорее всего Пекин от этого откажется, полагает бывший представитель США в МВФ Марк Собел.