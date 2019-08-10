Почти 900 человек были оштрафованы за участие в недавних акциях в Москве

Еще более ста получили административные аресты. Такие данные приводит «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. Митинги с требованием зарегистрировать за независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму проходят в столице с середины июля. На самых массовых – в прошлую и позапрошлую субботы – по подсчетам сайта ОВД-Инфо", были задержаны почти 2,5 тысячи человек. После протестов 27 июля возбуждено дело о массовых беспорядках. По нему арестованы уже 12 человек.