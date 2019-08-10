КНДР снова запустила две ракеты в сторону Японского моря

Испытания отследили южнокорейские военные – сообщает агентство «Ренхап». Этот пуск стал уже пятым за последние две недели.

Ранее в Сеуле идентифицировали выпущенные Пхеньяном снаряды как баллистические ракеты малой дальности. В начале недели Центральное телеграфное агентство Кореи подтверждало проведение испытаний и уточняло, что ими руководил лично Ким Чен Ын. Тогда пуски назвали предупреждением для властей Южной Кореи и США, которые проводят в регионе совместные учения.