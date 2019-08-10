В центре Москвы временно ограничено движение в преддверии митинга против политических репрессий

До вечера будут перекрыты улица Маши Порываевой и проспект академика Сахарова.

По планам организаторов, в митинге могут принять участие до ста тысяч человек. Он начнется через три часа.

Пикеты солидарности в поддержку жителей Москвы и «За честные выборы» начались в ряде российских городов. В частности, акции проходят в Иркутске, Омске, Кемерове и Томске, пишет сайт МБХ Медиа. В Новосибирске акция уже завершилась.