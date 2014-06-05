Из Telegram удалили файл с персональными данными участников митингов в Москве

Таблица с именами, адресами и телефонами больше трех тысяч человек была опубликована накануне вечером в анонимном Telegram-канале «Товарищ майор».

Файл с личными данными тысяч людей пропал из Telegram спустя примерно пять часов после размещения. Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков написал, что список удалила администрация мессенджера, но представители Telegram ситуацию не комментировали. Сам канал «Товарищ майор», который ответственен за публикацию личных данных, подтвердил, что пост был удален самим мессенджером. Там назвали произошедшее «либеральной цензурой».

В таблице фигурировали имена, адреса и телефоны почти 3200 человек. В их числе – журналисты «Эха Москвы», «Медиазоны», «Медузы», «Дождя» и некоторых других изданий. Помимо этого, в открытый доступ были выложены личные данные независимых кандидатов в Мосгордуму, включая Любовь Соболь, Ивана Жданова и Дмитрия Гудкова. В сведениях о файле указано, что он был создан Главным управлением МВД по Москве.

Участники списка писали в соцсетях, что после публикации стали получать SMS-сообщения с призывом прийти на сегодняшнюю акцию протеста на проспекте Сахарова.