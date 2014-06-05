Z Архив новостей новости
5 13 6 2014
11:00, 10 августа 2019

Из Telegram удалили файл с персональными данными участников митингов в Москве

Таблица с именами, адресами и телефонами больше трех тысяч человек была опубликована накануне вечером в анонимном Telegram-канале «Товарищ майор».

Файл с личными данными тысяч людей пропал из Telegram спустя примерно пять часов после размещения. Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков написал, что список удалила администрация мессенджера, но представители Telegram ситуацию не комментировали. Сам канал «Товарищ майор», который ответственен за публикацию личных данных, подтвердил, что пост был удален самим мессенджером. Там назвали произошедшее «либеральной цензурой».

В таблице фигурировали имена, адреса и телефоны почти 3200 человек. В их числе – журналисты «Эха Москвы», «Медиазоны», «Медузы», «Дождя» и некоторых других изданий. Помимо этого, в открытый доступ были выложены личные данные независимых кандидатов в Мосгордуму, включая Любовь Соболь, Ивана Жданова и Дмитрия Гудкова. В сведениях о файле указано, что он был создан Главным управлением МВД по Москве.

Участники списка писали в соцсетях, что после публикации стали получать SMS-сообщения с призывом прийти на сегодняшнюю акцию протеста на проспекте Сахарова.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Здравомыслие по-прежнему в дефиците Вопреки предупреждениям на улицы снова вышли протестующие, центр Москвы снова переполнился сотрудниками ОМОНа и Росгвардии — «и повторилось все, как встарь»...

5 249 6 45366 03.08
Kпротесты, акции, выборы, москва, мнения
Блоги

Юрий Шеляженко журналист из Киева

Президент Зеленский должен остановить военный садизм Скандальная практика охоты военных на призывников последние годы стала привычным явлением в Украине

5 153 6 11909 07.08
Kукраина, армия, общество, мнения
Блоги

Виктор Шендерович писатель

«Решили прогуляться вместе с нами?» — Это вы решили прогуляться вместе со мной, — автоматически парировал я, ориентируясь на стаж «прогулок». И тут же устыдился этой дедовщины…

5 133 6 56885 03.08
Kмитинги, акции, москва, выборы, мнения
Голосование
Кто вам милее: Брежнев или Путин?
5 291 6 30781 05.08
Голосование
Для вас Ельцин ассоциируется с…
5 69 6 7967 09.08
Блоги

Акция за честные выборы: хронология событий По последним подсчетам, 828 человек задержаны…

5 273 6 173152 03.08
Kакции, митинги, политика, выборы, общество, власть, фото, видео, события
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Не Зимбабве В то время как Россия, будучи несвободной страной с жестко авторитарным режимом, опускается все ниже по шкале политических прав и гражданских свобод, быстро приближаясь к ее самому дну, Зимбабве в 2018 году покинула группу политически несвободных стран…

5 64 6 26146 03.08
Kрф, политика, власть, зимбабве, мнения
Блоги

Зоя Светова журналист

3 августа 1982 года этой свободы у нас не было Я пишу все это не просто, чтобы вспомнить в очередной раз ту страшную ночь, а чтобы поддержать тех, к кому в эти горькие дни приходят с обысками по ночам, ранним утром, уводят их близких…

5 197 6 23357 04.08
Kобыски, свобода, оппозиция, мнения
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

Мои требования очень простые Прекращение уголовных дел о так называемых «массовых беспорядках» 27 июля. По УК РФ массовые беспорядки предполагают погромы, поджоги, уничтожение имущества и применение оружия. Мы все видели, что 27 июля этого не было…

5 85 6 10313 09.08
Kвыборы, политика, мосгордума, власть, протесты, мнения
Голосование
За кого бы вы проголосовали, если бы президентские выборы были завтра?
5 94 6 11861 07.08
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Революция нужна не для того, чтобы после нее стало лучше жить. Это мечта, вдохновляющая революционера, как морковка вдохновляет осла…

5 75 6 9695 09.08
#слушать 01:44:28 8читать $скачать 23.9 МБ
Блоги

Лев Тимофеев: Кто о чем, а я всё о своем… Россия непременно станет нормальной, процветающей демократической страной. Хотя бы потому, что никакой разумной альтернативы этому нет и быть не может. Уверен, в конце концов это станет очевидно всем…

5 146 6 19203 04.08
Kрф, ссср, власть, общество, события
Голосование
5 38 6 5262 07.08
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Хамят — это тоже верно, это тоже плохо. Но самое главное — партия правящая должна работать…

5 90 6 13379 08.08
#слушать 35:16 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kполитика, власть, передачи, видео
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Иван Давыдов: Почему россияне любят советскую власть больше нынешней? Высокие оценки СССР — попытка граждан описать качества, которые хотели бы сегодня увидеть во власти. Сейчас власть считают «криминальной» и «чужой»...

5 55 6 8448 07.08
Kссср, рф, власть, общество, мнения
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Полицейская Москва. Как сегодня атаковали мирных горожан Удивительнее всего было то, что из динамиков звучал призыв не причинять страданий росгвардейцам-срочникам — ведь среди них «есть и ваши сыновья». А кто кому что причиняет на самом деле?..

5 93 6 41924 03.08
Kпротесты, задержания, оппозиция, фото, события

Популярное за неделю

Новости

Константина Харисова, заместителя губернатора Хакасии, за хамство выкинул из машины собственный водитель Харисов получил пост заместителя губернатора Хакассии недавно – в июле 2019 года…

5 29 6 9478
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Они ввели план «Крепость», и они действительно считают себя осажденной крепостью. И понятно, как им не хочется рассказывать, что ее осаждает кто-то из-за рубежа и какие-то враги. Вот проблема в том, что ее осаждает народ…

5 107 6 120722 03.08
#слушать 50:32 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
Кто вам милее: Брежнев или Путин?
5 291 6 30741 05.08
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Добром не кончится Когда страна большая, обозленная, бедная, отчаявшаяся, среди загнанных в угол людей обязательно найдутся такие, кто сами вступят на путь насилия…

5 178 6 182372 05.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

+ Массовая драка со стрельбой на юге Москвы Массовая драка со стрельбой на юге Москвы Происходящее попало на камеры видеонаблюдения…

5 118 6 153317 07.08
8читать ;смотреть
Kмосква, происшествия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7997047
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4152288

Сегодня в эфире