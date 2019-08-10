Очередным задержанным по делу о массовых беспорядках в Москве стал режиссер телеканала «Доктор»

Как рассказала ТАСС адвокат Дмитрия Васильева Татьяна Прилипко, ранее ее подзащитный был оштрафован по обвинению в нарушении порядка проведения митинга. Накануне сам Васильев написал в фейсбуке, что его объявили в розыск и увезли в Следственный комитет.

Ранее суд по арестовал по делу о массовых беспорядках 12 человек. Всего на двух митингах, прошедших в прошлую и позапрошлую субботу, в автозаки попали около 2,5 тысяч человек.