Генпрокуратура проверит СИЗО «Кресты-2» после сообщений о пытках

Поводом стала публикация видео, на котором два человека бьют палкой одного из арестантов – ролик разместил правозащитный интернет-проект Гулагу.Нет.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на аппарат питерского омбудсмена писал, что при проверке удалось установить, что съемка действительно велась в камере «Крестов», не оборудованной системой виденоблюдения. В ней также нашли посторонние вещи, в том числе палку и смартфон, на которой велась запись.