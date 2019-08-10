Шесть домов вблизи военного арсенала в Красноярского края полностью уничтожены взрывами

Еще более 50-ти повреждены. Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах. Новый пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе начался накануне вечером. Впервые взрывы раздались там еще в начале недели. Всем, чье имущество пострадало в результате ЧП, будут выплачены комепенсации, заверил ранее губернатор Александр Усс.

Он добавил, что на компенсации будет выделено около 20-ти миллионов рублей из регионального бюджета.

По последним данным, в результате новой серии взрывов пострадало 11 человек.