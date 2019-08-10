Прокуратура сочла необоснованным задержание почти 40 подростков на акции 27 июля

Всего в отделения попали вдвое больше несовершеннолетних. Такие данные «Интерфаксу» привел детский омбудсмен в Москве Евгений Бунимович.

Он добавил, что необходимо проверить обоснованность задержания остальных подростков и дождаться официальных данных о количестве несовершеннолетних, попавших в автозаки на следующей акции – 3 августа. Всего, по подсчетам сайта «ОВД-Инфо» на двух митингах за честные выборы были задержаны почти 2,5 тысячи человек.