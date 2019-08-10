ВЦИОМ решил реже публиковать открытый рейтинг доверия россиян президенту Владимиру Путину

Это будут делать не каждую неделю как сейчас, а раз в месяц.

Традиционный рейтинг доверия россиян к политикам, включая президента, ВЦИОМ вчера не выпустил. На это обратило внимание издание РБК. В пресс-службе социологического центра не пояснили причины решения. Там лишь отметили, что открытый или как его ещё называют рейтинг «спонтанного доверия» начиная с августа, будут публиковать реже, всего раз в месяц. Рейтинг с закрытым опросом продолжат публиковать еженедельно, как раньше. ВЦИОМ в течение 13 лет предлагал россиянам ответить на вопрос: Кому из политиков вы доверяете?». По такой методике рейтинг доверия Путину недавно упал до исторического минимума. Меньше трети ему доверяют – показало исследование ВЦИОМа. Ниже 40 процентов рейтинг президента России находится с июня прошлого года, пишет РБК. При этом несколько месяцев назад центр изучения общественного мнения ввёл новую методику измерения, это привело к росту доверия к Путину более чем вдвое. Респондентов стали спрашивать доверяют ли они конкретным политикам с указанием имён, на фоне остальных – премьера Медведева, лидеров партий КПРФ, ЛДПР и эсеров президент более чем для 70ти процентов выглядел предпочтительнее.

Прежняя методика опроса в мае, как сообщали СМИ, вызвала вопросы в Кремле. Политологи не исключают, что возможно именно с этим связано изменение графика публикации рейтинга доверия президенту.