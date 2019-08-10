Пятеро сотрудников «Росатома» погибли во время испытаний на военном полигоне в Архангельской области

Что именно произошло, до сих пор неясно – сообщается лишь, что они тестировали реактивную установку.

«Росатом» выразил соболезнования пятерым родным и близким погибших сотрудников и пообещал оказать семьям поддержку. В сообщении госкорпорации, которое цитирует РИА Новости, говорится о пятерых жертвах и трех раненых, получивших травмы и ожоги разной степени тяжести. Взрыв произошел «при испытании жидкостной реактивной двигательной установки».

Ранее также сообщалось, что в результате трагического инцидента погибли двое представителей Минобороны, еще трое военнослужащих получили ранения. На сайте администрации Северодвинска было размещено сообщение о кратковременном повышении радиационного фона после взрыва, но затем его удалили. Между тем, по данным проекта Baza, в Москву из Северодвинска доставили шестерых человек с диагнозом «радиационное облучение». Издание «Медуза» сообщало, что после отправки раненых в столицу в больнице, где они лежали, палаты обработали от радиоактивного заражения.

По данным ТАСС, взрыв произошел на судне Северного флота при проведении работ гражданскими специалистами. Минобороны закрыло для судоходства район Белого моря, где предположительно случился инцидент.