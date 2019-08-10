В Россию с этого дня запрещено ввозить фрукты из Китая

В Госдуме ранее предупреждали, что эти шаги спровоцирует рост цен.

Зараженная карантинная продукция приходит из КНР в Россию с прошлого года. Заболевания, выявленные у фруктов, могут привести к значительному снижению урожая и потерям отечественных фермеров, предупреждали в Россельхознадзоре. Китайские коллеги уведомлялись о нарушениях, но на контакт они не вышли. Российские контролеры перешли от угроз к решительным действиям.

Ограничения вводятся на косточковые и семечковые культуры. Это означает, что под запрет на неопределенный срок попадают свежие яблоки, груши, айва, абрикосы, вишня, черешня, персики и сливы. Распоряжение распространяется не только на товарные партии, но и на ввоз аналогичной продукции в ручной клади и багаже физическими лицами.

Китай является одним из крупнейших поставщиков растительной продукции в Россию. В год из республики завозят почти один миллион тонн овощей и фруктов.