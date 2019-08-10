Открытого горения на территории арсенала в Ачинском районе Красноярского края нет, но сохраняются высокие температуры

Открытого горения на территории арсенала в Ачинском районе Красноярского края, где накануне возобновились взрывы снарядов и пожар, нет, но сохраняются экстремально высокие температуры. Об этом сказал ТАСС источник в экстренных службах региона.

Самолеты Ил-76 вновь приступили к сбросу воды на горевший склад боеприпасов, сообщили в пресс-службе Минобороны. Экипажи совершат более 20 вылетов. Каждый из самолетов доставит к месту по 42 тонны воды.

Тем временем, полиция взяла под охрану село Каменка, которое находится ближе всего к месту ЧП. Ранее оттуда эвакуировали жителей. Власти запретили ходить в лес за грибами, пока его не обследуют саперы. Кроме того, движение всех поездов по участку Ачинск-II — Назарово на два дня приостановлено.

Взрывы и пожар произошли на складе военной части в Ачинском районе в понедельник, возгорание удалось ликвидировать на следующий день. Тогда погиб один человек, 13 пострадали.

Накануне на складе вновь произошли взрывы, пожар потушили к вечеру. За медпомощью обратилось 11 человек, четверо из них госпитализированы.

Новые взрывы прогремели на военном арсенале рядом с Ачинском Красноярского края. Несколько человек госпитализированы. Всем, чье имущество пострадало в результате взрывов, будут выплачены компенсации, — говорил ранее глава региона Александр Усс.

Всего на компенсации будет выделено около 20 миллионов рублей из краевого бюджета, — добавил Александр Усс.